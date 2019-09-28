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عطل فني يجبر طائرة عمران خان على الهبوط اضطراريًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
ذكرت قناة “جيو نيوز” أن طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان غيرت مسارها لتهبط اضطراريًا في نيويورك بعد تعرضها، أمس، لعطل فني، وذلك خلال طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضافت القناة أنه يجري اليوم (السبت)، إصلاح الخلل الفني البسيط وليس هناك سبب يدعو للقلق.
وأضافت أنه تم اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة هذا الخلل الفني، ولا المدة التي سوف يستغرقها إصلاحه.
وقضى رئيس وزراء باكستان عمران خان ليل أمس في نيويورك، وسيستقل الطائرة عندما يتم إصلاح الخلل الفني.
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