تأشيرة زيارة مؤقته بتكلفة 300 ريال من خلال أبشر للجوازات absher

تعمل المملكة العربية السعودية على تلبية رغبات المغتربين والمقيمين ومن أهم ما يبحث عنه المغتربون في المملكة هو التأشيرة بكل صورها تأشيرة عائلية أو تأشيرة مؤقته أو استقدام البعض من الأهل أو الأصدقاء ووفق شروط استخراج التأشيرات من المملكة والتي تكون مقيدة للبعض حتى بدأت المملكة بإصدار تأشيرات جديدة منها التأشيرة المؤقتة.

كيفية عمل تأشيرة زيارة مؤقته للملكة

تأشيرة الزيارة المؤقتة مثلها مثل باقي التأشيرات التي تمنحها المملكة والتي تستخرج عبر نظام أبشر للجوازات السعودية وتعد الزيارة المؤقتة هي حل لاستقدام أو استضافة البعض بأي من أغراض الزيارة المتعارف عليها.

خطوات عمل زيارة مؤقته للملكة

الدخول إلى حسابك المسجل عبر أبشر للجوازات.

أو قم بالتسجيل لحساب جديد.

من الصفحة الرئيسية لأبشر قم باختيار الجوازات.

ثم بعد ذلك قم باختيار إصدار إقامة.

سيقوم الموقع بتحويلك مباشرة إلى أبشر الجديد.

قم بالدخول بحسابك المسجل.

واتبع التعليمات بملئ البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بتسديد الرسوم المطلوبة (300 ريال).

ثم بعد ذلك انتظر مدة تتراوح من أسبوع عمل إلى أسبوعين حتى يتم الرد على طلب عمل تأشيرة.

زيارة مؤقته للسعودية

مدة التأشيرة المؤقتة هي ثلاثة أشهر وهي تصلح للزيارات العائلية وغيره من أنواع الزيارات السريعة يبدأ العمل بالزيارة المؤقتة بداية من شهر محرم القادم، تسدد رسوم المرور إلى الأراضي السعودية المعلن عنها قبلاً، بعد الموافقة على التأشيرة من قبل أبشر تتوجه إلى السفارة لمراجعة البينات والموافقة النهائية على طلب التأشيرة.