السعودية | السعودية.. إصدار وكالات إلكترونية من خلال السفارات في 6 دول

شكرا لقرائتكم السعودية.. إصدار وكالات إلكترونية من خلال السفارات في 6 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة العدل السعودية اليوم السبت عن تفعيل إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارات وقنصليات السعودية في الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، بعد تدشينها في وقت سابق في سفارات وقنصليات السعودية في مصر والإمارات والأردن، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية.

وكشفت وزارة العدل، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إصدار 520 وكالة إلكترونية عبر سفرات وقنصليات السعودية في الخارج، 393 منها صدرت في مصر، و57 في الإمارات، في كل من سفارة السعودية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، و19 وكالة في سفارة السعودية في الأردن، و6 وكالات من خلال سفارة السعودية في الكويت، و45 وكالة صدرت عبر سفارات وقنصليات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية في كل من السفارة في واشنطن والقنصليتين في نيويورك وهيوستن.

وكان وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد وجّه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع السعوديون العمل بها مباشرة بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

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وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ إنه كان ملزماً في السابق بعد إصدار الوكالة الورقية أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل. كما لم يكن من المستطاع في السباق فسخ الوكالات إلكترونياً.

ومن العمل بالنظام الجديد، أصبح بإمكان الموكل والوكيل العمل بموجب الوكالة الصادرة الكترونياً فور صدورها من الممثليات السعودية.

ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل السعودية، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة "الاستعلام عن وكالاتي" من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الهواتف الذكية. كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.