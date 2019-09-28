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أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا، الجمعة، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.
وحسب وكالة "رويترز"، قال مدّعون سويسريون في فبراير: إنهم حفظوا تحقيقًا مع تيودورو نغويما أوبيانغ بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.
وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز: فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس، يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة المعروف باسم تيودورين، وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترًا عن جنيف، استعدادًا لبيعها يوم الأحد.
وتيودورين ابنٌ للرئيس أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود.
وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادًا في العالم، بحسب "رويترز".
فيراري ولامبورغيني وبنتلي.. شاهد سيارات ابن الرئيس في المزاد
أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا، الجمعة، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.
وحسب وكالة "رويترز"، قال مدّعون سويسريون في فبراير: إنهم حفظوا تحقيقًا مع تيودورو نغويما أوبيانغ بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.
وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز: فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس، يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة المعروف باسم تيودورين، وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترًا عن جنيف، استعدادًا لبيعها يوم الأحد.
وتيودورين ابنٌ للرئيس أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود.
وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادًا في العالم، بحسب "رويترز".
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
02:57 PM
تضم 26 سيارة ثمنها 18.6 مليون دولار
أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا، الجمعة، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.
وحسب وكالة "رويترز"، قال مدّعون سويسريون في فبراير: إنهم حفظوا تحقيقًا مع تيودورو نغويما أوبيانغ بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.
وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز: فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس، يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة المعروف باسم تيودورين، وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترًا عن جنيف، استعدادًا لبيعها يوم الأحد.
وتيودورين ابنٌ للرئيس أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود.
وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادًا في العالم، بحسب "رويترز".
، فيراري ولامبورغيني وبنتلي.. شاهد سيارات ابن الرئيس في المزاد ،
المصدر : الخليج 365
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