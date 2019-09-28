، برعاية الكايد.. أبناء الجالية الأردنية يحتفلون باليوم الوطني السعودي 89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمه ملتقى النشامى التطوعي بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي

رعى سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي حسن الكايد، احتفال الجالية الأردنية في السعودية باليوم الوطني السعودي 89، مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019م، والذي نظّمه ملتقى النشامى التطوعي في "الهوليدي إن القصر" بالعاصمة الرياض.

حضر الحفل عدد من أفراد السلك الدبلوماسي في السفارة الأردنية، والوكيل المساعد بوزارة العمل السعودية وليد خضر، ورئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين محمد الغامدي، وكبار الشخصيات من الجانب السعودي، إضافة إلى أبناء الجالية الأردنية، ورئيس وأعضاء ملتقى رواد ومواهب.

بدأ الاحتفال بالسلامين الملكيين السعودي والأردني، ثم القرآن الكريم، وقام بتقديم الحفل الدكتور علي سليمان علي بأسلوب شيق وإلقاء رائع، بعد ذلك ألقى رئيس ملتقى النشامى حول العالم المهندس أيمن الرفاعي، كلمة رحب فيها براعي الحفل سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي حسن الكايد.

وقال الرفاعي: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك أشقاءنا في المملكة العربية السعودية احتفالهم باليوم الوطني الذي يعتبر ليس يومًا واحدًا بالنسبة إليهم، وإنما هو عقود مترادفة من الأعوام المليئة بالوحدة والتلاحم والمنعة في ظلال مملكة آمنت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا. مملكة تحمي حماها وترتقي بأبنائها في كل ميادين الحياة من أجل الحياة الكريمة المفعمة بالعلم والمعرفة المرتكزة على الثوابت الدينية الأصيلة، والتي بزغ نورها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-؛ حيث أسس دولة مثالية مثبتة ترتكز على مبادئ أساسية ثابتة، مستفيدًا من مقدرات هذه البلاد في صون حماها وتنمية مرافقها ورفاهية مواطنيها.

وأضاف أن قادة هذه البلاد الغالية علينا جميعًا مخلصة لدينها ووطنها وقضايا أمتيها العربية والإسلامية، ومصلحة الإنسانية جمعاء، ونحن كجالية أردنية في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية نرى ونلمس ذلك من خلال دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لمملكتنا الحبيبة المملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على متانة وقوة العلاقة التي تربط بين بلدين شقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله.

وتابع الرفاعي: يطيب لي بهذه المناسبة أن يتقدم ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية وحول العالم بالتحية الكبيرة والشكر الجزيل لسفير المملكة الأردنية الهاشمية علي حسن الكايد، على رعايته الكريمة لهذا الاحتفال وإلى أركان سفارتنا الحبيبة ولرئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، وأعضاء مجلس الإدارة؛ على دعمهم المتواصل للملتقى، وإلى كافة الإخوة الضيوف والحضور على مشاركتهم لنا احتفالنا هذا.

ثم ألقت ممثلة الإعلام بالسعودية الدكتورة جواهر العبد العال، كلمة رحبت فيها بالسفير علي حسن الكايد، وبجميع الحضور الكرام، والوكيل المساعد بوزارة العمل في السعودية وليد خضر.

وقالت العبد العال: الحمد لله أننا نحتفل الليلة باليوم الوطني لبلادي المملكة العربية السعودية التاسع والثمانين، ونرفع أكفنا بالدعاء أن يحفظ الله بلادنا ويحميها وينصرها بقيادة مليكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأشكر السفير الأردني علي حسن الكايد على رعايته الحفل الوطني الذي ينظمه ملتقى النشامى الأردني برئاسة الدكتور المهندس أيمن الرفاعي، الذي يحتفل كل عام بهذه المناسبة الوطنية، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على عمق العلاقة بين الشعبين السعودي والأردني، وعلى المحبة والمودة بينهما.

وأكدت أن الملكين الشقيقين قادا شعبيهما بقلوب مخلصة ويواصلان مسيرة البناء والعطاء والإصرار على الإنجاز.

وبينت أن هذا اليوم يذكرنا بالجهود العظيمة التي بذلها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حيث وحّد البلاد وجمع شمل السكان وأرسى قواعد الأمن والأمان والاستقرار.

وألقى السفير الأردني علي حسن الكايد كلمة أشاد فيها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 89.

وقال الكايد: إن هذه المناسبة غالية على قلوب الأردنيين كما هي غالية على قلوب أشقائنا السعوديين، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين له مكانة عظيمة في نفسي، وهو يحمل الخير والمحبة على المستوى الفردي والشعبي.

وتابع السفير الأردني: أحيي الجالية الأردنية لوفائها للمملكة وحكومتها وشعبها؛ عرفانًا بما تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الأردني وللعالم أجمع من تضحيات.. فتحيا المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا.

وقدم الشعب الأردني من خلال هذا الحفل هدية لشقيقه الشعب السعودي وقيادته الحكيمة؛ أغنية "أسودٍ يا السعودية" للفنانين الأردنيين الأخوين: حسام ووسام اللوزي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٨٩، ثم ألقى الشاعر والمصمم السعودي خالد الشرهان قصيدتين؛ الأولى من كلماته، والثانية كلمات الشاعرة خزنة الشمري، بهذه المناسبة، وتخلل الحفل عرض فلكلوري لفرقة دبكة النشامى، وقصائد شعرية للشاعر الأردني فهد الحشاش، كما شاركت فرقة الدواسر للفنون الشعبية العرضة النجدية بقيادة سعد الدوسري، بالإضافة إلى قصيدة ألقتها الطفلة جود الزهراني للشاعر الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأعلن أثناء الحفل عن افتتاح المركز الثاني للسرطان في العاصمة الأردنية عمان والمسمى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم عرض فيلم عنه.



واختتم الحفل بتكريم جميع المشاركين والمنظمين والداعمين لهذا الحفل.

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