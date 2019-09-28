السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز ولجنة الصليب الأحمر في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية الطارئة وخدمات إعادة التأهيل البدني للمصابين في اليمن ودول العالم الأخرى.

وأثنى بيتر ماورير على الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.

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15:39ت م

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