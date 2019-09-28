السعودية اليوم / الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف



نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنرييتا فور.

وناقش الجانبان مستجدات البرامج الموقعة بينهما لمساعدة الأطفال في جميع دول العالم خصوصاً اليمن وسوريا ولاجئي الروهينجا وسبل تعزيزها.

وقدمت هنرييتا فور شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على دعمهما السخي للمنظمة، الذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها.

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15:37ت م

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