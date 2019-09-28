اليوم الوطني / محافظة أحد المسارحة تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



أحد المسارحة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

احتفت محافظة أحد المسارحة بالتعاون مع بلدية المحافظة أمس، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة, بحضور المحافظ عبدالله بن محمد الريثي، وذلك بساحة وادي خلب بالمحافظة.

وتضمن الحفل معرضًا متخصصًا, وأوبريتاً وطنياً, وفقرات مسرحية, وعروضًا فنية, وقصائد وطنية, وكذلك فقرات الفلكلور الشعبي, والألعاب النارية, حيث عبرت تلك الفعاليات عن الفرحة والبهجة لدى الأهالي واعتزازهم بالوطن الغالي ، سائلين الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.

// انتهى //

14:59ت م

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