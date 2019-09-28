السعودية اليوم / المتوسطة الثالثة "للبنات" بأبها تفوز بجائزة خليجية في المبادرات الاجتماعية



أبها 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي أمس, نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام 2019 في دورتها الخامسة ، التي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزة المبادرة الاجتماعية "بأيدينا نصنع مستقبلنا".

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع ، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة الخاصة باستشراف المستقبل ، مشيرة إلى أن الجائزة تضاف إلى عدد من المراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهته قدم المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، التهنئة لقائدة ومنسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات ، مثمناً جهودهن في تحقيق هذا المنجز .

يذكر أن عدد المبادرات المقدمة على مستوى المكتب 95 مبادرة فاز منها 15 مبادرة في مجالات مختلفة.

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14:37ت م

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