السعودية اليوم / وفد الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس يزور البرازيل الاثنين القادم



الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

يبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بعد غدٍ الأثنين زيارة رسمية لجمهورية البرازيل الاتحادية في إطار دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ويضم الوفد أعضاء المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والدكتور منصور بن سعد الكريديس ، والدكتورة عاليه بنت محمد الدهلوي.

وسيلتقي الوفد خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين في جمهورية البرازيل ، وأعضاء البرلمان البرازيلي.

وأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي- بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين المملكة العربية

ولفت معاليه النظر إلى أهمية الزيارات المتبادلة سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما، منوهاً في هذا الصدد بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير

وأشار معاليه إلى أن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين تهدف إلى تعميق المصالح المشتركة بينهما وترسيخها مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية ولمواجهة التحديات المعاصرة ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل بلدين مؤثرين وفاعلين إقليمياً ودولياً، وهما من دول مجموعة العشرين مما يتطلب تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بينهما لمواجهة هذه التحديات.

وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن الوفد سيطلع المسؤولين البرازيلين خلال الزيارة على الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومساعيها في دعم الدول العربية والإسلامية لمواجهة ما يحاك ضدها من تدخلات سافرة في شؤونها الداخلية، كما سيطلع الوفد المسؤولين على الحراك التطويري الذي تشهده المملكة الذي توج بإطلاق رؤية المملكة 2030 التي تستشرف مستقبلاً واعدًا للوطن والمواطنين, والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، واستغلال كل المقومات التي تتوافر في هذه البلاد، من خلال ما حملته الرؤية من مشروعات اقتصادية و فرصاً استثمارية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي, وامتداداً للزيارات السابقة التي قامت بها وفود مجلس الشورى إلى البرازيل وكذلك وفود البرلمان البرازيلي إلى المملكة، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة تسهم في توثيق عرى التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار معاليه إلى أهمية تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود المبذولة في إطار الدبلوماسية الرسمية وتعززها، مؤكداً أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة ودراسة الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف ومذكرات التعاون والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية من خلال المشاركة في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية أو الزيارات المتبادلة من قبل لجان الصداقة البرلمانية.

// انتهى //

14:08ت م

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الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسيبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بعد غدٍ الأثنين زيارة رسمية لجمهورية البرازيل الاتحادية في إطار دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.ويضم الوفد أعضاء المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والدكتور منصور بن سعد الكريديس ، والدكتورة عاليه بنت محمد الدهلوي.وسيلتقي الوفد خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين في جمهورية البرازيل ، وأعضاء البرلمان البرازيلي.وأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي- بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث يحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعها نحو آفاق أوسع وأرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمل على توطيد علاقات البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً مضت.ولفت معاليه النظر إلى أهمية الزيارات المتبادلة سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما، منوهاً في هذا الصدد بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك على هامش قمة دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة اوساكا اليابانية .وأشار معاليه إلى أن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين تهدف إلى تعميق المصالح المشتركة بينهما وترسيخها مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية ولمواجهة التحديات المعاصرة ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل بلدين مؤثرين وفاعلين إقليمياً ودولياً، وهما من دول مجموعة العشرين مما يتطلب تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بينهما لمواجهة هذه التحديات.وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن الوفد سيطلع المسؤولين البرازيلين خلال الزيارة على الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومساعيها في دعم الدول العربية والإسلامية لمواجهة ما يحاك ضدها من تدخلات سافرة في شؤونها الداخلية، كما سيطلع الوفد المسؤولين على الحراك التطويري الذي تشهده المملكة الذي توج بإطلاق رؤية المملكة 2030 التي تستشرف مستقبلاً واعدًا للوطن والمواطنين, والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، واستغلال كل المقومات التي تتوافر في هذه البلاد، من خلال ما حملته الرؤية من مشروعات اقتصادية و فرصاً استثمارية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي, وامتداداً للزيارات السابقة التي قامت بها وفود مجلس الشورى إلى البرازيل وكذلك وفود البرلمان البرازيلي إلى المملكة، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة تسهم في توثيق عرى التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.وأشار معاليه إلى أهمية تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود المبذولة في إطار الدبلوماسية الرسمية وتعززها، مؤكداً أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة ودراسة الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف ومذكرات التعاون والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية من خلال المشاركة في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية أو الزيارات المتبادلة من قبل لجان الصداقة البرلمانية.// انتهى //14:08ت م0053

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.