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افتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بداكار.. يسع 30 ألف مصلٍ
متابعات الخليج 365 - الرياض
تم افتتاح مسجد “مساليك جنان” في العاصمة السنغالية داكار، يوم أمس الجمعة 27 سبتمبر، في حفل حضره الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس السنغال السابق عبد الله واد.
واحتشد الآلاف من المسلمين من كافة أنحاء السنغال لحضور حفل افتتاح المسجد الكبير.
وقالت امرأة شابة: “وصلت إلى المسجد في الساعة الخامسة صباحًا، نُسارع في الحشد المزدحم”.
وقضى البعض الليلة في المخيمات حتى لا يفوته حفل التنصيب، وتحدى آخرون الاختناقات المرورية في العاصمة، من أجل حضور حفل الافتتاح “.
وقال آخر: “كان من الصعب جدًا العودة بسبب الازدحام، ونحن فخورون للغاية بهذا المسجد الكبير”.
واستغرق بناء هذا المسجد 7 سنوات من العمل، ويحتوي على 5 مآذن، بسعة إجمالية قدرها 30,000 من المصلين، وتكلف قرابة الـ20 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل الـ30 مليون يورو.
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