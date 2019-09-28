هل يحق للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي؟.. حساب المواطن يجيب

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 الحالات التي يتم فيها تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي، ومتى يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة.

وأبان أن الزوجة (المهجورة، والمتزوجة من غير سعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، والتي زوجها غائب) يمكن تسجيلها في البرنامج كمستفيد رئيسي، شريطة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأضاف أنه في حال لم تكن المتزوجة ضمن الحالات السابقة؛ فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أودع في حسابات المستفيدين منذ إطلاقه، مبلغ 53 مليار ريال، وُزعت على 22 دفعة، أحدثها دفعة سبتمبر التي تم إيداعها في 10 من الشهر الجاري.

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التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 في أكتوبر المقبل.

وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.