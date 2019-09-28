شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تؤكد ضرورة اطلاع المتاجر الإلكترونية على الدليل الإرشادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، على المتاجر الإلكترونية ضرورة الاطلاع على الدليل الارشادي لتطبيق الاشتراطات، وذلك استعداداً لبدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية 2019.

وأضاف الحسين أن الدليل يوضح الاشتراطات اللازمة للمتاجر الإلكترونية، والبيانات الأساسية اللازم توفرها لتعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، وبيانات العقود وآلية إبرامها عند التعاقد على شراء المنتجات أو الخدمات.

وأشار الحسين إلى أن الدليل يشتمل على 4 فصول، أهداف وأحكام النظام، وبيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق المتسوقين، وأبرز المخالفات التي نص عليها النظام.