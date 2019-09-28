شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تؤكد ضرورة اطلاع المتاجر الإلكترونية على الدليل الإرشادي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، على المتاجر الإلكترونية ضرورة الاطلاع على الدليل الارشادي لتطبيق الاشتراطات، وذلك استعداداً لبدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية 2019.
وأضاف الحسين أن الدليل يوضح الاشتراطات اللازمة للمتاجر الإلكترونية، والبيانات الأساسية اللازم توفرها لتعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، وبيانات العقود وآلية إبرامها عند التعاقد على شراء المنتجات أو الخدمات.
وأشار الحسين إلى أن الدليل يشتمل على 4 فصول، أهداف وأحكام النظام، وبيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق المتسوقين، وأبرز المخالفات التي نص عليها النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تؤكد ضرورة اطلاع المتاجر الإلكترونية على الدليل الإرشادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.