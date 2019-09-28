شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 أشخاص أركبوا عامل محطة.. وسلبوه بالقوة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

‏صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرض وافد يعمل بمحطةٍ للوقود للإركاب بالقوة من قبل أشخاص ملثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم (4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية) جميعهم في العقد الثالث من العمر.

وتابع المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة و3 حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.