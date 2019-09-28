الدراج عمر الجار الله بطلاً لسباق مرات للدراجات الهوائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توج محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين اليوم، الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الدراجات الهوائية، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة مرات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للدراجات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وحصد المركز الأول في السباق الذي بلغت مسافته 35 كيلو متراً الدرّاج عمر الجار الله، وتسلّم مكافأة مالية قدرها 5 آلاف ريال ،وحل في المركز الثاني الدراج نوربرتو دا وتسلم مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال، وجاء ثالثاً عبدالله علي أحمد، وتسلم مكافأة مالية قدرها ألفان ريال، وفي المركز الرابع فواز علي عسيري، وتسلم مكافأة مالية قدرها ألف ريال، والخامس سعيد بادادو ، وجاء سادساً عبدالله سعيد، وسابعاً محمد بنعزي ، وثامناً حسام مساوي، وتاسعاً محمد عبدالعظيم ، وبالمركز العاشر الدرّاج عبدالله بن فايز.

وكرّم الحمين المشاركين من الجهات الحكومية والعسكرية التي كان لها دور كبير في تنظيم حركة السير وانسيابية حركتها، والاهتمام بسلامة المتسابقين طيلة السباق، كما كرّم الداعمين من القطاعات الأهلية بالمحافظة، فيما قدم جوائز تحفيزية للمشاركين من أبناء المحافظة.

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ورفع محافظ مرات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -بمناسبة اليوم الوطني

الـ89 لهذا الوطن المعطاء.

وعبر الحمين عن سعادته بهذه المناسبة والاحتفال بها عبر هذا البرنامج الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، الذي ضم عدداً كبيراً من المشاركين من جميع أرجاء المملكة والفعاليات المصاحبة له، مقدراً جهود جميع العاملين في هذه البرامج، داعياً المولى القدير أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.