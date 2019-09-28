السعودية | الدفاع المدني يوضح حقيقة حريق مترو الرياض

شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يوضح حقيقة حريق مترو الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي حدوث حريق في مترو الرياض.

وقال الحمادي إن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439 لمبنى تحت الإنشاء.

كما علق الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في تويتر وأوضح أنه "‏إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مدني الرياض ينفي وقوع حريق في مترو الرياض"، موضحاً بأن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ لمبنى تحت الإنشاء.

وكانت شائعة حريق المترو سرت في اليومين الماضيين عبر مقطع فيديو زعم متداولوه أنه وقع حديثا.