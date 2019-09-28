السعودية | السبهان يشارك في الاجتماع حول الحل السياسي في سوريا

شكرا لقرائتكم السبهان يشارك في الاجتماع حول الحل السياسي في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان‬، في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وأوضح السبهان أن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون.

وشدد السبهان على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.