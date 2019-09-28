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محمد بن مسعود - الدمام - قدم رئيس الجمعية السعودية لجراحة القلب، الدكتور وليد بن عبدالكريم أبو خضير، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعد أن صدر أمر ملكي بالموافقة على منحه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة؛ لقيامه بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامه بفاعلية في عملية "إعادة الأمل".
وقال "أبو خضير": إن هذه المكرمة الملكية تمثل دافعًا كبيرًا له لمضاعفة الجهود الطبية لخدمة هذا الوطن.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 02:53 PM
قدم رئيس الجمعية السعودية لجراحة القلب، الدكتور وليد بن عبدالكريم أبو خضير، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعد أن صدر أمر ملكي بالموافقة على منحه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة؛ لقيامه بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامه بفاعلية في عملية "إعادة الأمل".
وقال "أبو خضير": إن هذه المكرمة الملكية تمثل دافعًا كبيرًا له لمضاعفة الجهود الطبية لخدمة هذا الوطن.
، وسام الملك فهد لرئيس جمعية جراحة القلب ،
المصدر : الخليج 365
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