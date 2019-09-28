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التقط شابان، صباح اليوم السبت، صورتين جويّتين لبرج الساعة بمكة المكرمة أظهرتا الغيوم المنخفضة وهي تعانق البرج في منظر بديع ومهيب.
وكشف المصوران: عمار الأمير: ومحمد البستناتي لـ"الخليج 365"؛ قصة التقاطهما للصورتين؛ وأكدا أنهما التُقطتا من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالمسجد الحرام، صباح اليوم؛ حيث الغيوم المنخفضة تغطي برج الساعة بمكة المكرمة؛ ما جعلهما يحرصان على توثيق صور السُّحب وهي تعلو منطقة البرج، ويظهر هلال الساعة وهو يعلو تلك الغيوم المنخفضة في منظر بديع يحكي جمال المكان، أطهر البقاع على وجه الأرض.
من جانبه قال المصور عمار الأمير: "الصورتان التُقطتا لأجواء مكة المكرمة صباح هذا اليوم عند الساعة ٧:٣٠ صباحاً"، مشيراً إلى أنه يحرص على تصوير وتوثيق معالم مكة المكرمة ومناخها وجبالها والمسجد الحرام منذ ١٥ عاماً، ويتابع أحوال الطقس بشكل يومي على مدار العام لالتقاط صور تحكي عن جمال مكة المكرمة وإظهارها للعالم بما يليق بمكانتها.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 02:19 PM
لقطتان وثَّقهما شابّان من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالحرم في الصباح
التقط شابان، صباح اليوم السبت، صورتين جويّتين لبرج الساعة بمكة المكرمة أظهرتا الغيوم المنخفضة وهي تعانق البرج في منظر بديع ومهيب.
وكشف المصوران: عمار الأمير: ومحمد البستناتي لـ"الخليج 365"؛ قصة التقاطهما للصورتين؛ وأكدا أنهما التُقطتا من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالمسجد الحرام، صباح اليوم؛ حيث الغيوم المنخفضة تغطي برج الساعة بمكة المكرمة؛ ما جعلهما يحرصان على توثيق صور السُّحب وهي تعلو منطقة البرج، ويظهر هلال الساعة وهو يعلو تلك الغيوم المنخفضة في منظر بديع يحكي جمال المكان، أطهر البقاع على وجه الأرض.
من جانبه قال المصور عمار الأمير: "الصورتان التُقطتا لأجواء مكة المكرمة صباح هذا اليوم عند الساعة ٧:٣٠ صباحاً"، مشيراً إلى أنه يحرص على تصوير وتوثيق معالم مكة المكرمة ومناخها وجبالها والمسجد الحرام منذ ١٥ عاماً، ويتابع أحوال الطقس بشكل يومي على مدار العام لالتقاط صور تحكي عن جمال مكة المكرمة وإظهارها للعالم بما يليق بمكانتها.
، مشهد ساحر من مكة.. السحب تغازل برج الساعة وهلاله يعتلي غيومها ،
المصدر : الخليج 365
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