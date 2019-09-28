، "الأرصاد" تنشر صور مخرجات WRF لأمطار عسير وجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الهيئة" أكّدت أن الأجزاء الساحلية بالمنطقتيْن قد تتأثر بالهطولات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صور مخرجات النموذج العددي WRF التي توضح احتمال هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات عسير وجازان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات الباحة و مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه قد تتأثر بهذه الأمطار الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.