سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 28/9/2019.. أسعار جميع عيارت المعدن الأصفر

يعتبر سعر الذهب في السعودية أحد أهم الإهتمامات التي يبحث عنها المواطن السعودي في حياته اليومية، حيث تتزايد نسبة البحث عنه بشكل مستمر يوماً بعد الآخر، وذلك لأن الذهب يعد المعدن النفيس الأهم في كل الدول، نظراً لأنه يحافظ على سعره وقيمته مهما مرّ عليه الزمن، كما أن سعر الذهب في دولة ما يعكس الحالة الإقتصادية والقوة الشرائية لهذه الدولة، فعلى سبيل المثال يشهد سعر الذهب في السعودية حالةً ملحوظة من الإستقرار مع الإنخفاضات البسيطة التي تحدث كل عدة أيام، ونتابع معكم من خلال المقال التالي، كل ما يتعلق بأسعار جميع عيارات الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019.

وقد إنتقل البحث عن سعر الذهب في السعودية اليوم من محرك البحث جوجل ووصل إلى منصات التواصل الإجتماعي في المملكة، وذلك لوج قاعدة كبيرة في المملكة تبيع وتشتري الذهب وتتعامل به يومياً، فهناك الآلاف بالسعودية يشترون الذهب يومياً كالمقبلين على الزواج وأيضاً السيدات بغرض الزينة، أيضاً يشتريه ويحتفظ به المستثمرون، نظراً لكونه واحداً من أنجح الإستثمارات الآن في السعودية والعالم، كل هذه الأسباب تجعل المواطنين السعوديين بمختلف إهتماماتهم يتابعون بإهتمام بالغ آخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم في السعودية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

نقدم لكم ومن خلال الجدول التالي، سعر الذهب اليوم السبت 28/9/2019 في السعودية، وفقاً لآخر تحديثات من سوق الصاغة بالمملكة،حيث يرصد الجدول سعر جميع عيارات الذهب في السعودية، وسعر كيلو الذهب وسعر الجنيه الذهب، وتشمل أسعار الذهب في المملكة السعر بالريال السعودي وبالدولار الأمريكي، وأسعار اليوم كانت كما يلي:-

العيار أو النوع سعر الجرام بالريال السعودي سعر الجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 180.52 ريال 48.12 دولار عيار 22 165.51 ريال 44.14 دولار عيار 21 157 ريال 44.14 دولار عيار 18 153.40 ريال 36.09 دولار عيار 14 105.32 ريال 28.07 دولار عيار 12 90.25 ريال 24.05 دولار سعر أوقية الذهب 5615 ريال 1494 دولار سعر كيلو الذهب 180563 ريال 48133 دولار

الجدير بالذكر أن سعر الذهب في السعودية اليوم قد يختلف من محافظة لأخرى، وكذلك من بائع إلى الآخر، لكن الإختلاف بشكل عام يكون طفيف ولا يتخطى ريال أو ريالين هبوطاً أو صعوداً عن الأسعار الموجودة بالجدول السابق، وسوف نقوم بموافاتكم بأحدث أسعار الذهب في السعودية على مدار الساعة.