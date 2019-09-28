بالأسماء.. الكشف عن 23 نشاطا تجاريا يشملها الإعفاء من المقابل المالي

وصل عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية التي تتطلب الحصول على موافقة من وزارة الصناعة نحو 23 نشاطا رئيسيا، والتي من المتوقع أن يشملها تحمل الدولة للمقابل المالي.

وبحسب “عكاظ” فإن هذه الأنشطة ممثلة في «المنتجات الغذائية، المشروبات، المنسوجات، الملبوسات، المنتجات الجلدية، الخشب والفلين، الورق، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام، فحم الكوك، المواد الكيميائية، المنتجات الصيدلانية، المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الآلات والمعدات غير المصنفة، المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، الصناعات التحويلية، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات».

وكشفت تراخيص وزارة الصناعة أن هناك 155 نشاطا فرعيا تتطلب الحصول على ترخيص صناعي، وبعضها تتطلب الحصول على تراخيص إضافية من جهات أخرى ممثلة في: «هيئة الغذاء والدواء، وزارة الداخلية، الشهادات البيئية، وزارة الإعلام، وزارة الطاقة، توفر مختبرات، هيئة الطيران المدني».

وكشفت الوزارة أن بالإمكان تحويل السجل إلى صناعي مقابل رسوم بنحو 100 ريال، ويمكن تحويل نشاط السجل بشكل فوري.