إعلان غريب من البنوك السعودية عن الحنشل يثير غضب النشطاء على مواقع التواصل

نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، إعلانا بشأن السرقة الإلكترونية، أثار غضب الكثير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث اعتبروه عنصري ومسيء للبدو.

وأظهر الفيديو تعديد خطوات السرقة الإلكترونية، ومخاطر الاختراقات وغيرها في صورة “نموذج تعليمي”، ثم ظهر شاب بلهجة بدوية ليتحدث عن خبرته في “الحنشلة” والسرقة على النظام القديم، ووصمه بالجهل.

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على المقطع ووصفوه بالعنصرية والإساءة إلى فئة في المجتمع . وكتب مغرد: “: “استخدام شخصية (البدو) في التمرير على الناس شيء عنصري”.

وأضاف مغرد آخر: “غيرو العنوان إلى كيف تحمي نفسك من البدو؟ عشان يكون مناسب للمحتوى المنشور وش هالتنميط؟. وقال مغرد: “إعلان عنصري من جهة حكومية يستلزم اتخاذ إجراء لمحاسبة أصحابه”.

من جانبها أصدرت نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك بياناً وأكدت فيه حذف المفطع بعد تباين ردود الأفعال.