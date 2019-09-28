السعودية اليوم / انطلاق "معرض ومنتدى خطوة للتوظيف النسائي 2019" الثلاثاء المقبل



الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق فعاليات "معرض ومنتدى خطوة للتوظيف النسائي 2019"، الذي يأتي بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال الفترة 1 - 3 أكتوبر 2019م ،بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض.

ويستعرض معرض ومنتدى خطوة للتوظيف النسائي الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، فرص عمل التوظيف النسائي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويركز على الكوادر الوطنية.

ويدعم المعرض المرأة للحصول على العمل المناسب، مهما كان مستوى تعليمها أو عمرها أو خبراتها، لتكونَ صاحبة عطاء وافر وإسهام كبير ضمن منظومة عمل وبيئة إنتاجية مزدهرة من خلال تزويدها بالفرص المتاحة، والتأهيل والتدريب والمهارات الشخصية والمهنية التي تحتاج إليها لتحقق طموحاتها وأهدافها.

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13:49ت م

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