السعودية اليوم / مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول



نجران 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول، وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى هطول أمطار على منطقة نجران .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي .

// انتهى //

13:21ت م

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