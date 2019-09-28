

الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

‏صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرض وافد يعمل بمحطةٍ للوقود للإركاب بالقوة من قبل أشخاص ملثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

//للصحف// // انتهى //

13:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: القبض على الجناة الذين تعرضوا لوافد يعمل بمحطة الوقود //للصحف// لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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