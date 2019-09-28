اليوم الوطني / سفارة المملكة في الكاميرون تقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



ياوندي 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي حفل استقبال في العاصمة ياوندي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حضره معالي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالعالم الإسلامي آدم قرقوم، ومعالي وزير العمل والوقاية الاجتماعية اجريحوار اوونا ومعالي وزير التخطيط والاقتصاد عثمان ماي، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الكاميرون.

وألقى السفير الشعيبي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: اليوم الوطني للمملكة فرصةً لاستذكار تضحيات الأجداد والآباء، الذين ضحوا في سبيل توحيد وبناء هذا البلد الغالي على كل مواطن سعودي.

وعبّر عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيدًا بعلاقات التاعون بين المملكة العربية

واستعرض بعض المبادرات التي قدمتها المملكة لتعزيز العلاقة بينها وبين الكاميرون، منها ابتعاث الطلبة الكاميرونيين للدراسة بجامعات المملكة في شتى التخصصات.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عن أمنياته بنجاح الحوار الوطني للكاميرون الذي دعى له الرئيس الكاميروني "بول بيا" من أجل التوصل لحل الأزمة الانفصالية التي تشهدها المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون.

وقدم في ختام كلمته شكره للحضور على مشاركتهم سفارة المملكة في هذه المناسبة الغالية.

// انتهى //

12:49ت م

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ياوندي 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي حفل استقبال في العاصمة ياوندي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حضره معالي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالعالم الإسلامي آدم قرقوم، ومعالي وزير العمل والوقاية الاجتماعية اجريحوار اوونا ومعالي وزير التخطيط والاقتصاد عثمان ماي، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الكاميرون.وألقى السفير الشعيبي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: اليوم الوطني للمملكة فرصةً لاستذكار تضحيات الأجداد والآباء، الذين ضحوا في سبيل توحيد وبناء هذا البلد الغالي على كل مواطن سعودي.وعبّر عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيدًا بعلاقات التاعون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكاميرون.واستعرض بعض المبادرات التي قدمتها المملكة لتعزيز العلاقة بينها وبين الكاميرون، منها ابتعاث الطلبة الكاميرونيين للدراسة بجامعات المملكة في شتى التخصصات.وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عن أمنياته بنجاح الحوار الوطني للكاميرون الذي دعى له الرئيس الكاميروني "بول بيا" من أجل التوصل لحل الأزمة الانفصالية التي تشهدها المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون.وقدم في ختام كلمته شكره للحضور على مشاركتهم سفارة المملكة في هذه المناسبة الغالية.// انتهى //12:49ت م0044

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