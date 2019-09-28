السعودية اليوم / فيضانات الهند تودي بحياة 44 شخصًا



نيودلهي 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

قضى 44 شخصًا على الأقل ونقل آلاف آخرون إلى مخيمات إيواء بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في ولاية أوتار براديش الهندية.

والمناطق المكتظة بالسكان على ضفاف أكبر نهرين في الولاية هي الأكثر تضررًا بفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة بلا توقف في الساعات ال24 أو ال48 الأخيرة.

وقال نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية رافيندرا براتاب ساهي في تصريح "أكدنا وفاة 44 شخصًا حتى مساء أمس والسلطات تركز على عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة ".

وأضاف "نقلنا آلافًا إلى مخيمات لإيوائهم إذ إن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار في الساعات ال48 المقبلة في أكثر المناطق تأثرًا في الولاية".

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أن الضحايا ماتوا بسبب انهيار جدران أو غرقًا أو بسبب صواعق أو لسعات أفاع.

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12:22ت م

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