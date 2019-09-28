وزير الثقافة: التأشيرة السياحية بوابة لنُري العالم ثقافة المملكة

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن التأشيرة السياحية بوابة لنُري العالم ثقافة هذا الوطن الثرية.

وكانت الهيئة العامة للسياحة قد دشنت أمس الجمعة التأشيرة السياحية التي تتيح لرعايا 49 دولة زيارة المملكة لغرض السياحة، تمتد لعام كامل وتتيح لهم الإقامة 90 يومًا وزيارات متعددة.

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وخطت المملكة خطوة جديدة لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط: ( هنا )، أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.

ولقيت مخططات فتح أبواب المملكة للزوار والسياح أصداء إيجابية واسعة وترحيبًا كبيرًا في أوساط وقطاعات السفر والسياحة حول العالم، حيث أعربت عدة شركات عن التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في المملكة.