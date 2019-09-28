3 طرق للحصول على التأشيرة السياحية

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ السعودية ابتداءً من اليوم السبت، تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية التي أقرت ضوابطها يوم أمس الجمعة.

وستكون مدة صلاحية التأشيرة السياحية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

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وبحسب الضوابط التي تم إعلانها يمكن للسائح الحصول على التأشيرة عبر 3 طرق هي:

التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “أونلاين” أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق. عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري). عبر ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.

يذكر أن المملكة خطت خطوة جديدة لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

ولقيت مخططات فتح أبواب المملكة للزوار والسياح أصداء إيجابية واسعة وترحيبًا كبيرًا في أوساط وقطاعات السفر والسياحة حول العالم، حيث أعربت عدة شركات عن التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في المملكة.