السبهان: المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

شارك وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

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وقال السبهان إن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون.

وشدد السبهان على وجوب خروج جميع المليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة.

وأكد السبهان ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.