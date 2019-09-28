- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السبهان: المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السبهان: المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وقال السبهان إن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون.
وشدد السبهان على وجوب خروج جميع المليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة.
وأكد السبهان ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السبهان: المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.