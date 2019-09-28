شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-28 البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن متابعات الخليج 365 - الرياض ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. Advertisements وقال السلمي إن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق. وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُّد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.







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