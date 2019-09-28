تراجع أسعار النفط مع تعافي إنتاج المملكة

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار النفط لتتكبد خسارة أسبوعية بفعل التعافي السريع في إنتاج المملكة، في حين يتخوف المستثمرون أيضًا بشأن الطلب العالمي على الخام وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وفي جلسة متقلبة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 61.91 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى للجلسة عند 60.76 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتًا أو 0.9 بالمئة لتغلق عند 55.91 دولار للبرميل. وكان أقل سعر لها خلال الجلسة 54.75 دولار للبرميل.

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وتراجع برنت 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس آب. ونزل غرب تكساس 3.6 بالمئة، في أشد خسارة له منذ منتصف يوليو تموز.

وانخفضت عقود الخام جنبًا إلى جنب مع سائر الأصول عالية المخاطر بعد أنباء أن الحكومة الأمريكية تدرس إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية، حسبما قال اليوم مصدر جرى اطلاعه على الأمر.

وستكون الخطوة تصعيدًا جذريًا في توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت العقود بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات عن إيران في مقابل إجراء محادثات. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بعد ذلك إنه كان طلبًا من طهران وقد رفضه.