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تسع إصابات بانفجار ناقلة نفط في كوريا الجنوبية

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2019-09-28

تسع إصابات بانفجار ناقلة نفط في كوريا الجنوبية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب تسعة أشخاص بجراح في انفجار وقع على متن ناقلة نفط يجري إصلاحها في المرفأ بمدينة أولسان الكورية الجنوبية اليوم.

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ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن السلطات المحلية قولها إن 25 شخصًا كانوا على متن الناقلة، المسجلة في جزر كايمان، وقت وقوع الحادث.

وأوضحت الوكالة أنه تم إنقاذ كل الأشخاص الذين كانوا على متن الناقلة.

ويقوم خفر السواحل بالتحقيق لتحديد سبب حدوث الانفجار.




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