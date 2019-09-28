أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية مع انحسار مخاوف المعروض

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتتكبد خسارة أسبوعية بفعل تعافٍ أسرع من المتوقع في الإنتاج السعودي، في حين يتخوف المستثمرون أيضًا بشأن الطلب العالمي على الخام، وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وفي جلسة متقلبة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا بما يعادل 1.3 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 61.91 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى للجلسة عند 60.76 دولار للبرميل.

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وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتًا أو 0.9 بالمائة لتغلق عند 55.91 دولار للبرميل.

وكان أقل سعر لها خلال الجلسة 54.75 دولار للبرميل.

وتراجع برنت 3.7 بالمائة على مدار الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس، ونزل غرب تكساس 3.6 بالمائة، في أشد خسارة له منذ منتصف يوليو.