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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر ، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 12:56 PM
عقب تنبيه "الأرصاد" من هطول أمطار مصحوبة برياح
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر ، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.
، "مدني جازان" يحذر من خطر الاقتراب من تجمعات المياه ،
المصدر : الخليج 365
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