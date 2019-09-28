، عثر عليها في جوّال الأب .. شاب سعودي ينشر وصية والده المتوفى وتفاعل كبير على "تويتر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "والله انك بريت بي يا عبد الله .. وكنت اتمنى اشوفك موظف في ارامكو"

في جوّال الأب، عثر شاب سعودي على وصية كتبها والده -رحمه الله- قبل موته بأيام، ولم يتمكّن من إرسالها إليه، وبعد أن قرأ الابن الوصية، قام بنشرها على صفحته على موقع "تويتر"، حيث تظهر الوصية "الجامعة"، حباً أبوياً وبراً بالوالدين، كما تجمع أهم الأمور التي يحرص كل أب على أن ينقلها لابنه.

كأنه عرف أنني سأجدها وسأقرأها ولو بعد حين

وعلى صفحته على " تويتر"، يروي الشاب السعودي عبدالله الجهيمي؛ كيف عثر على الوصية: "جوّال والدي -رحمه الله- بحوزتي، وهو مغلق منذ وفاته، البارحة، اضطررت إلى الدخول على جوّاله؛ للحصول على معلومات في الملاحظات؛ لإنهاء الإجراءات، ولفت انتباهي هذه الملحوظة التي كتبها موجهاً حديثه لي، ولم يرسلها لي ولا لغيري، وكأنه عرف أنني سأجدها، وسأقرأها ولو بعد حين".

وفي نص الوصية التي كتبها الأب خضران الجهيمي؛ مساء يوم 19 سبتمبر الجاري، أي قبل موته بنحو أسبوع، ويكشف الأب لما قرر التعجيل بكتابة الوصية، عندما "تقيأ دماً وشعر بدنو الأجل".

ويؤكّد الأب في الوصية كم كان ابنه عبد الله باراً به، ويعلن له حبه ورضاه عنه، ثم تتضمن الوصية 10 بنود، تبدأ بالحفاظ على الصلاة، إلى رعاية الأم والإخوة، ثم صلة الرحم، والحرص على التواصل العائلي والحديث عن الأموال والاستدانة، وأخيراً يعلن الأب أنه كان يتمنى "ان يمد الله في عمري واشوفك موظف في ارامكو أو مكان كبير".

ثم نشر الابن صوراً للوصية وهو يقول "هذه وصايا والدي لي".

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"ابني عبد الله أنت تعبت معايه كثير في مرضي ولكن اليوم الاثنين 18 ذو الحجة استفرغت دم وخرج مني الدم وأنا أشعر بخمول شديد مكتفني وما يخليني اتحرك وايم أنام فأحس يا ابني بقرب أجلي وأنا والله ما بغيت أخوفكم وخاصة انت عشان ما ودي أشوفك مهموم وشايل همي وانا الحين قاعد في الصالة اللي فوق وما حد معاي وانت مصطك عليك في غرفتك.. المهم ياولدي والله انك بريت بي وانك يا عبد الله ابن صالح ووالله اني احبك كما تحبني اكثر.. يارب يسعدك سعادة ما تشقى بعدها أبدن وهذه وصيتي لك فانتبه لها وخذ بها يا ولدي":

1 / الصلاة الصلاة الصلاة

لا تتركها ولو انك على فراش الموت فانت فرطت فيها كثير والحين اوصيك على صلاتك فهي جنتك ونارك ولا تنسى فرظك حتى الفجر وصلاة الجمعة

2 / الله الله في أمك فاطمة

فأنا اقتسمت معها التعب والتربيه وما قصرت معاي ولا معاك والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم فأنا أوصيك بها وببرها وألا ترفع صوتك فوق صوتها ترا هي تشوفك سندها بعدي

3 / اوصيك باخوك عبد العزيز واخوك محمد ودراسته وتحمله يا عبد الله لأنه مراهق وتعامل معه كأنك ابوه وخل عنده سيارة ولا تنسى اخواتك حنان وبشاير فاهتم بهم وكانهم انا وخلك اكبر عون وسند وظهر لهم كلهم فانت المسؤول عنهم امام الله من بعدي خاصة الصغير الضعيف عبد العزيز يا عبد الله ولا تنسى اختك مها أن تكون معين والحمد لله أن الله رزقها بياسر ( زوجها ) فهو رجال نشمي وهو اخوك الكبير والله اني احبه واحب اولاده وانا جدهم.

4 / احضر يا عبد الله مناسبات الجماعة والعايلة في الزواجات والاعياد ولا تنسى تزورهم اذا مرض واحد منهم تكفى وانا ابوك لنك كنت ما تحب تخرج من البيت وانا دايم احضر المناسبات كلها فابغاك تكون محلي ومكاني وأطلب من ولد خالك عمر بن سعيد انه يعلمك باوقات المناسبات لنه كان اكثر واحد يسألني عنك لما احضر المناسبات.

5 / لا تقطع لا تقطع لا تقطع وصلك بعمتك شريفة وخالتك مسفرة فاني اوصيك ان تزورهم اسبوعيا ان كان تبغا رضاي عليك فتكفي وانا ابوك انك ما تتركهم وتكون مثل ابنهم ابدن ابدن ابدن لا تقطع عمتك شريفة وخالتك مسفرة.

6 / ( لما تروح ) الرياض تروح لعمك سعيد وتزوره وهذا اللي يسونه عيال عمك معي اذا جاءو للشرقية فرضى عمك سعيد عليك من رضاي

7 / انا احب عمك صالح الفقيه الله يرحمه كثير جدا وكنت اشوفه زي والدي صالح وكنت دايم ازوره وما قطعته حتى توفى والله يبيح منه والحين الدور عليك انك ما تقطع ابنه الرجال الطيب محمد الفقيه فاوصيك بزيارته دايم وما تقطعه.

8 / لا تتدين ابدا فان السلف تلف وحمله ثقيل ثقيل يا عبد الله فلا تتسلف مهما كان الا في الشديد القوي او تكون مسالة حياة وموت غيرها لا.

أما الأمور الماليه يا ولدي

9 / أنا ولله الحمد ما علي دين ابن وما عرف احد يطلبني وان جاك احد وقالك انه يطلبني فاطلب منه ما يثبت من ورقه او شهادة رجال فان جابها فاعطه لكن والله ما عرف احد متدين منه

والله يا عبد الله اتمنى ان يمد الله في عمري واشوفك موظف في ارامكو أو مكان كبير ولكني احس بدنو الاجل وهذا امر الله صدقني يا عبد الله اني اعطيتك كل ما املك وعلى قد اللي اقدر واني ما ابغا اشوفك منكسر ولو عندي زياده لاعطيتك لكن الحمد لله، الله الله في نفسك وفي امك وفي اخواتك واخوانك.

استودعك الله يا ابني البار

18 ذو الحجة وهو 19 اغسطس".

تفاعل كبير

وقد لقيت الوصية تفاعلاً وانتشارا، يقول المغرد د/ سعد عطية الغامدي "رحم الله أباك يا عبدالله، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم جميعاً الصبر والسلوان .. نصائح والدك -رحمه الله- عظيمةٌ، فاحرص على تنفيذها ففيها الخير والبر، وهي لك ولغيرك ممن يقرأُها"، وتقول المغرّدة خولة: "مدري ليش دمعت يوم قريت الكلام، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة"، ويقول المغرد "Rawdh. FoA": "الرسالة هذي مو بس لك هذي لنا كلنا وهذي مو بس رسالة هذي خلاصة سنين ومنهج قويم - الله يرحمه ويغفر له"، وتقول المغردة "queen": "الله يرحمه رحمه واسعه .. فعلاً الرساله لنا كلنا يا الابناء".

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