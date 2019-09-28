“أعرف “||عندنا|| أحدث ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين الهلال في صدارة الترتيب بعد...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

الزعيم عاقد العزم على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا العام، من الجولة الأولى، ويساعده في ذلك تراجع مستوى النصر حتى الآن.

بعد فوز الزعيم في الجولة الخامسة أنفرد بالصدارة، بفارق كبير عن المنافسين المحتملين في الموسم الحالي النصر والأهلي، وجاء في المركز الثاني فريق الوحدة برصيد 9 نقاط، ثم كلاً من الأهلي والفيصلي والنصر برصيد 8 نقاط.

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جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد مباراة الجولة الخامسة

قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي