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الزبيدي يعزي سفير المملكة لدى اليمن بوفاة والدته

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بعث عيدروس قاسم عبدالعزيز الزٌبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقبة عزاء ومواساة إلى سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى اليمن،  وذلك في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضلة التي انتقلت إلى رحمة الله، يومنا هذا.

 

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وفي البرقية عبر الزُبيدي عن مشاطرته لسعادة السفير محمد آل جابر وأفراد أسرته كافة أحزانهم بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله أن يكون آخر أحزانهم وألا يريهم مكروهاً بعده.

 

وابتهلت البرقية إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها كافة الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون. ‏

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