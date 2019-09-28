شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم السبت والان مع التفاصيل

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، وسط تعاملات محدودة عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" وبعض المنافذ بالمطارات والفنادق المسموح لها بتداول العملة خلال الإجازات الرسمية.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والأهلي اليوناني.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع تلاه بنك قناة السويس وبلغ الدولار 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك البركة وبلوم والمصري الخليجي وعودة وكريدي أجريكول.

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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.26 جنيه للشراء مقابل 16.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر اليورو للشراء 17.74 جنيه مقابل 17.92 جنيه للبيع والإسترليني للشراء بلغ 19.99 جنيه والبيع 20.24 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.43 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع.