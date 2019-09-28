“المواطن” باحتفال أهالي السهي بالحد الجنوبي: مسابقات وقصائد شعرية وألعاب نارية

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2019-09-28 “متابعات الخليج 365” باحتفال أهالي السهي بالحد الجنوبي: مسابقات وقصائد شعرية وألعاب نارية تم خلال الحفل تكريم أبناء الشهداء والمصابين







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