الان تتابع وظائف صحية للسعوديين بمستشفى الملك عبدالله الجامعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت إدارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض عن طرح وظائف صحية للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجتي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات. ولمزيد من التفاصيل والتقيم عبر الرابط التالي: https://careers.kaauh.edu.sa/ar/job-search-results/

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