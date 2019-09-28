رابط التأشيرة السياحية السعودية وأهم شروطها

يبحث كثير من السياح الذين يردون رؤية معالم المملكة عن رابط التأشيرة السياحية السعودية بعد إعلان السعودية عن فتحتها باب الحصول على تأشيرة السياحة، فقد قامت المملكة اليوم بخطو خطوة كبيرة للأمام بعدما فتحت الباب أمامها من أجل استقطاب فرص استثمارية ضخمة بعدما فتحت الباب للسياح من جميع أرجاء العالم للحصول على التأشيرة السياحية كما أنها تلقت أصداءً إيجابية وترحيب في الأوساط العالمية العاملة بقطاعات السفر بالعالم.

رابط التأشيرة السياحية السعودية

فتحت المملكة أبوابها للعالم بمزيد من الترحاب في خطوة مسبقوة تُحقق دخلًا 115 مليار ريال للآن، قال معالي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للسياحة والتراث بالمملكة أن هذه الخطوة من ضمن خطوات رؤية المملكة 2030 وهي خطوة تتزامن مع خطوات ومشاريع سياحية كبيرة في المملكة من أجل تنمية قطاع السياحة بالمملكة.

ويمكن لـ 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الموقع الرسمي للتأشيرة، وهم عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزلندا وليتوانيا وعدد من الدول الآسيوية على رأسها ماليزا وسنغافورة وكوريا الجنوية والصين وكازاخستان.

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شروط التأشيرة السعودية

قيمة التأشيرة بلغت 440 ريال تُمنح من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها، ويستخرج استخراج التأشيرة من 5 دقائق حتى 30 دقيقة وصلاحيتها سارية لمدة عام من تاريخ الحصول عليها، لمن فوق 18 عام ويُشترط ولي الأمر لمن أقل من 18 عام، ولا يُشترط ديانة معينة وفترة الإقامة خلال العام الواحد 90 يوم.

أما عن منافذ الدخول الرئيسية تكون عبر بوابات مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بالدمام، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومنفذ البطحاء البري وكذلك منفذ جسر الملك فهد البري.