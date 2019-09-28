السعودية | صور جوية مذهلة لمرسى ضباء في السعودية

شكرا لقرائتكم صور جوية مذهلة لمرسى ضباء في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثق المصور محمد الشريف جماليات مرسى مدينة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، وهي إحدى أشهر المدن السعودية التي تطل على البحر الأحمر من ناحية الشمال الغربي وتفصلها عن قمة خليج العقبة مسافة 300 كلم.

ونشر الشريف مجموعة من الصور لإطلالة جوية لمرسى ضباء على ساحل البحر الأحمر.

وقال في حديثه لـ"العربية.نت" إن ميناء المدينة في الماضي كان من أشهر موانئ سفن الصيد والتجارة في البحر الأحمر، مبيناً أنه أعجب بجمال المناظر في هذه المدينة التي تلقب بـ"لؤلؤة البحر الأحمر"، لما تمتاز به من صفاء ونقاء لشواطئها.

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كما بيّن الشريف أن ضباء تحتضن الكثير من الآثار التاريخية كالقلاع، والقصور التراثية متعددة الحقبات، على حد وصفه.

كذلك لفت إلى أنه وظف عشقه للتصوير في نقل أجمل المناظر في المملكة للعالم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المواقع التي لا يمكن أن يصدق البعض أنها في السعودية، بل تضاهي وتتفوق على كثير من المواقع بالعالم إما بطبيعتها البكر أو بحسن التصميم والبناء.

وأوضح أنه بعد قرار التأشيرة السياحية في السعودية يتوقع بنسبة عالية أن يكون لضباء نصيبها من السياح.