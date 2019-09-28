محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أعلنت السعودية عن تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وقال السلمي اليوم: إن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق. وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤوليةَ الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردّية التي يُعاني منها الشعب اليمني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُّد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 10:38 AM بعد أن أعلنت السعودية عن تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي Advertisements البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وقال السلمي اليوم: إن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق. وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤوليةَ الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردّية التي يُعاني منها الشعب اليمني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُّد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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