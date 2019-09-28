، انتخابات أفغانستان تنطلق على وقع الانفجارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "طالبان" حذّرت 9.6 مليون: ابتعدوا عن مراكز الاقتراع

فتحت مراكز الاقتراع، السبت، أبوابها في كل أنحاء أفغانستان لاختيار رئيس للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فيما نقلت وكالات عن مسؤولين حدوث انفجارات بمدن عدة.

وقال المتحدث إنّ "التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد"، في وقت كانت حركة طالبان قد حذّرت زهاء 9.6 مليون ناخب، بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.

وقال مسؤولون إن انفجارات وقعت في العاصمة كابل، ومدينتَي غزنة وجلال أباد خلال انتخابات الرئاسة.

ووفق "رويترز"، أضاف مسؤولون محليون أن انفجاراً وقع أيضاً داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار في جنوب البلاد، وأن 3 جرحى على الأقل نُقلوا إلى المستشفى.

وحدثت الانفجارات بعد قليل من فتح مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف والتزوير.

وعرض التلفزيون مشاهد لمدخل مركز اقتراع في هيرات (غرب)، حيث اصطفّ طابور طويل من الناخبين الذين كانوا ينتظرون تحت أشعة الشمس، بينما كان مراسل التلفزيون يُعلّق على الصور مرتدياً سترة واقية من الرصاص.