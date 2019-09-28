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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 10:07 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق وضباب بـ "الشرقية"
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
، الطقس اليوم: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ،
المصدر : الخليج 365
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