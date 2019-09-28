السعودية تفتح أبوابها ل49 دولة دون تأشيرة مسبقة

أطلقت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، نظاما جديدا للتأشيرات السياحية، يسمح لسياح 49 دولة أجنبية بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة ،حيث قالت وسائل إعلام سعودية إن النظام الجديد لا يشمل أية دولة عربية، ويقضي بدخول الزائر إلى المملكة بدون تصريح مسبق، حيث يتم منح التأشيرة مباشرة على المعابر ومنافذ الدخول.

ومن المنتظر أن تكون رسوم التأشيرة 300 ريال، ورسوم التأمين الوطني 140 ريالا، إضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة. بحسب "روسيا اليوم".

وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوما من الصدور، ومدة الإقامة في المملكة 90 يوما لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوما خلال العام الواحد.

ويمكن للسائح من خلال هذه التأشيرة الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، ومدة صلاحيتها عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق من أداء العمرة من خلال هذه التأشيرة.

وفتحت المملكة أبوابها لمواطني دول أجنبية من آسيا وأوروبا هي: النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنغلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، وسلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين والولايات المتحدة وكندا، ومملكة أستراليا ونيوزلندا.