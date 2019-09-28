الفنانة شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة حملها

كشفت المغنية شيرين عبد الوهاب، خلال مقابلة صحفية على هامش حفلها الغنائي في السعودية، حقيقة الإشاعات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأنها كانت حامل وتعرضت لعملية إجهاض في أمريكا.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، لتخرج عن صمتها لأول مرة قائلةً :" أنا كنت في إجازة وماكنت حامل و لم اتعرض لعملية إجهاض، وكل ما يتناوله الإعلام لا أساس له من صحة، مؤكدةً "أقسم بالله لا أكذب، اللي بقوله صحيح جداً".

وعلى الرغم من نفي حملها، إلا أنه تم تداول صورة لشيرين عبد الوهاب عبر منصة الإنستغرام، نشرها الصحفي ربيع هنيدي عبر حسابه الشخصي، وظهرت فيها شيرين برفقة زوجها حسام حبيب من حفلها الغنائي بالسعودية، وهي تضع يدها على بطنها، وعلق كاتباً عليها "مبروك والصورة تتكلم".

ويذكر أن شيرين عبد الوهاب سابقاً نفت حملها أثناء حفلها الغنائي بمناسبة العيد الوطني السعودي في جدة، ومازحتهم قائلة "إني لست بحامل".

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يشار الى أن مؤخراً، كان قد كتب حسين حبيب والد حسام على فيسبوك: "أنا لم أدلِ بأي تصريحات بخصوص حسام وشيرين وأي صفحة أو موقع يتحدث عن لساني فهو كاذب"، وفقاً لموقع سبوتنيك.

واشارت التعليقات على منشور حبيب، إلى أنه نفى إدلاءه بتصريحات، لكنه لم ينف حمل شيرين، فيما لم تؤكد شيرين أو حسام حبيب حقيقة حملها، ليكتفوا بنشر صور رومانسية جمعتهما من رحلتهما في أمريكا.