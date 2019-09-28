بالأسماء: تعرف على الدول المؤهلة للتأشيرة السياحية لزيارة السعودية

أعلنت السعودية اليوم الجمعة؛ بفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم؛ حيث أطلقت التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم في الرياض. وجاءت آبرز الدول المؤهلة للتأشيرة السياحية والتي يبلغ عددها ٥١ دولة وهي كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية – سويزلاند – ايرلندا – ليشتنشتاين – ليتوانيا – موناكو – أندورا – روسيا – مالطا – مونتينيغرو – سان مارينو – اوكرانيا – المملكة المتحدة – البرتغال – بولندا – استراليا – بلجيكا – بلغاريا- رومانيا – سلوفاكيا – كرواتيا – قبرص – التشيك – اسبانيا – السويد – الدنمارك – استوانيا – فنلندا – النرويج – لوكسمبورغ – فرنسا – اليونان – سلوفينيا – هولندا – استراليا – هنغاريا – ايسلندا – ايطاليا – لاتفيا – بروناي – اليابان – سنغافورا – ماليزيا – كوريا الجنوبية – نيوزلندا – كازاخستان – كندا – الصين – ماكاو – هونج كونغ. أما الدول التي لم يتم ذكرها بخلاف ٥١ دولة هي مؤهلة لتأشيرة السياحة عبر ممثليات المملكة بالخارج.